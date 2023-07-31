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Ekonomi

SGK borç yapılandırmada son ödeme süresini 3 Ağustos'a uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Özcan Yıldırım  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
SGK borç yapılandırmada son ödeme süresini 3 Ağustos'a uzattı

Ankara

SGK'den yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı.


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