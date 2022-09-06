Dolar
18.22
Euro
18.05
Altın
1,700.91
ETH/USDT
1,616.00
BTC/USDT
19,230.00
BIST 100
3,391.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

Sezonun ilk hasat edilen narenciye ürünü mayer türü limonda ihracat, 15 Eylül'de başlıyor.

Halil Şahin   | 06.09.2022
Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

İzmir

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, rengi, tadı ve eşsiz aromasıyla sezonun olgunlaşan ilk limonu mayer türünün çok kıymetli olduğunu belirtti.

Narenciye sezonunun mayer limonuyla başlayacağını vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Mayer limonu 75 milyon dolarlık döviz girdisiyle toplam limon ihracatımızdan yüzde 25 pay alıyor. 2020 yılında 152 bin ton mayer limonu ihraç ederken 2021 yılında 180 bin tona yükselttik. 2021 yılında toplamda 49 ülkeye ihracatımız var. Narenciye ihracatımızın yüzde 70'ine yakınını gerçekleştirdiğimiz Slav ülkeleri, Balkanlar, Avrupa ve Irak mayer limonu ihracatımızda da ilk sırada. 8 Eylül'de kesimine 15 Eylül'den itibaren de ihracına başlayacağımız kıymetli ürünümüzün bol, bereketli ve kazançlı olması diliyorum. 2022-2023 sezonunda mayer limonunda 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

Türkiye'nin geçen sezon 935 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Uçak, bu dönemde ise hedefin 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye geneli limon rekoltesini 1 milyon 46 bin ton olarak öngördüklerini aktaran Uçak, "Dünya limon üretiminde 1 milyon ton ile 4'üncü sıradayız. Geçen sene limonda küresel ısınmadan dolayı fiyat tutturamamıştık. Bu sezon 2021 yılına göre rekolte düşük ancak bahçelerde hastalık ve zararlı bakımından bir sorunumuz yok. 2022-2023 döneminde daha iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Şefik Caferoviç: Türkiye ile Bosna Hersek arasında 850 milyon dolarlık dış ticaret hacmimiz mevcut
Türkiye'den Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı diplomatik hamle
Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
Adalet Bakanlığınca '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı

Benzer haberler

Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu: Ekonomik savaşın içindeyiz

Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,3 milyar dolar oldu

Türkiye dünya oyun pazarındaki payını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor

Türkiye dünya oyun pazarındaki payını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor
Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet