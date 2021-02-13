Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sevgililer Günü'nde 4,5 milyon civarında gül satışı bekleniyor

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dündar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kovid-19 salgınının da etkisiyle gül satışlarında geçen yıla göre artış öngörmediklerini belirterek, "4,5 milyon civarında gül satışı gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 13.02.2021
Sevgililer Günü'nde 4,5 milyon civarında gül satışı bekleniyor

Ankara

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla süs bitkileri sektöründe yürütülen hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Gülün, sevginin ve aşkın sembolü olduğunu ifade eden Dündar, Sevgililer Günü'nün Kovid-19 kısıtlamalarının da olduğu pazar gününe rastladığını hatırlattı. Dündar, bu nedenle çiçekçi esnafına ayrıcalık tanındığını ve sipariş edilen çiçeklerin evlere tesliminin mümkün olduğunu söyledi.

Bu ayrıcalığın özellikle salgın döneminde sıkıntı yaşayan çiçekçi esnafına iyi geleceğini vurgulayan Dündar, bu anlamlı gün kutlanırken çiçeklerin tercih edilmesinin sektöre katkı sağlayacağını dile getirdi.

Dündar, "Sevgililer Günü'nün baş aktörü elbette gül. Bu gün dolayısıyla oluşan talep her yıl olduğu gibi ithalatla da karşılanmaya çalışılacak. Bu durum sadece bizim ülkemize özel değil. Sevgililer Günü'ndeki talep yoğunluğu Hollanda da bile ithalatla karşılanmaktadır." diye konuştu.

Sevgililer Günü'nde arz ve döviz kurundaki artışın bir miktar fiyatlara yansımasını beklediklerini ifade eden Dündar, bu konuda hem çiçekçi esnafının hem de üreticinin fedakarlık edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Orkide ve saksılı bitkilere talep arttı

Dündar, 2019 yılının şubat ayında yaklaşık 5 milyon gül ithal edildiği belirterek şunları kaydetti:

"Yerli üretimle beraber 2019'da Sevgililer Günü satışları 6 milyon civarında gerçekleşti. Geçen yıl ise şubat ayında 3,4 milyon gül ithal edildi ve yerli üretimle birlikte Sevgililer Günü'nde yaklaşık 4,5 milyon civarında gül satıldı. Bu yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları dolayısıyla gül satışında geçen yıla göre bir talep artışı öngörmüyoruz. Sevgililer Günü'nde 4,5 milyon civarında gül satışı gerçekleşmesini bekliyoruz."

Son yıllarda gülün dışında, orkide başta olmak üzere saksılı bitkiler ve kır çiçeklerine de talebin yoğunlaştığını dile getiren Dündar, çeşitliliğin artmasının vatandaşlara tercih yapma kolaylığı sağladığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı
Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

Benzer haberler

Kovid-19 kısıtlamaları Sevgililer Günü alışverişlerinde e-ticarete yönelimi artırdı

Kovid-19 kısıtlamaları Sevgililer Günü alışverişlerinde e-ticarete yönelimi artırdı

Sevgililer Günü'nde 4,5 milyon civarında gül satışı bekleniyor

Çiçek mezatlarını 'altın gün' heyecanı sardı

İnternetten Sevgililer Günü hediyesi alırken dolandırıcıların ağına düşmeyin

İnternetten Sevgililer Günü hediyesi alırken dolandırıcıların ağına düşmeyin
Hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için hediyeler erkenden alınacak

Hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için hediyeler erkenden alınacak
Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu

Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu