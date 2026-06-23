Entegre sağlık yönetimi alanında operasyon ve hizmetler sunan üyelik programı senCard, 6. kez düzenlediği senCard Games Yaza Merhaba Turnuvası'nda, farklı sektörlerden şirket takımlarını futbol ve plaj voleybolu branşlarında bir araya getirdi.

senCard Games iş dünyasını spor sahasında buluşturdu Entegre sağlık yönetimi alanında operasyon ve hizmetler sunan üyelik programı senCard, 6. kez düzenlediği senCard Games Yaza Merhaba Turnuvası'nda, farklı sektörlerden şirket takımlarını futbol ve plaj voleybolu branşlarında bir araya getirdi.

İBB Maltepe Spor Tesisleri'nde hafta sonu boyunca gerçekleştirilen organizasyonda, iş dünyasının her alanından şirket çalışanları, hem sahada mücadele etti hem de sosyal etkinliklerle kurumlar arası etkileşim imkanı buldu.

Katılımcıların, plaj voleybolu ve futbol kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonda, rekabet ile birlikteliği bir araya getiren "rekaberlik" yaklaşımı öne çıkarıldı.

Sağlık, sigorta, bankacılık, finans, otomotiv, teknoloji, telekomünikasyon, gıda, enerji, danışmanlık, eğitim, üretim ve hizmet sektörlerinden markaların yer aldığı organizasyonda katılımcılar farklı kurumlarla bir araya gelme ve hafta sonu boyunca sosyal etkinliklere katılma imkanı buldu.

senCard Games Plaj Voleybolu Turnuvası'nda Şişecam şampiyon olurken, Pegasus organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Futbol Turnuvası'nda ise kupayı Türk Telekom kazandı, Garanti BBVA ikinci oldu.

Organizasyon kapsamında katılımcı markaların üst düzey yöneticilerinin yer aldığı "Liderler Maçı" da düzenlendi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına gerçekleştirilen karşılaşmayla sosyal sorumluluk çalışmasına destek sağlandı.

Liderler Maçı ile turnuvanın sportif yönünün yanı sıra sosyal fayda boyutu da öne çıkarıldı. Organizasyonla kurum içi dayanışmanın güçlendirilmesi ve kurumlar arası etkileşimin arttırılması hedefleniyor.

Fotoğraf : Beyza Cömert/AA

"Well-being kavramı her geçen gün daha fazla önem kazanıyor"

Organizasyon kapsamında AA muhabirine etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan senCard Direkt Satış Genel Müdürü Alen Karabetyan, senCard Games'i, şirket olarak iş ortaklığı yaptıkları ekosistemde yer alan kurumsal firmaları, hastaneleri, sigorta şirketlerini ve brokerlarını davet ederek gerçekleştirdiklerini söyledi.

Davet esaslı düzenlenen organizasyonda bu yıl 43 marka ve 63 takımın yer aldığını vurgulayan Karabetyan, "Grubumuzun mottosu, mutlu ve sağlıklı yaşam danışmanlığı yapmak. Dolayısıyla bu organizasyonda sporu ve sağlığı bir araya getiriyoruz. Şirket çalışanlarının, ailelerinin ve çocuklarının İstanbul Maltepe'de güzel bir hafta sonu geçirmelerine imkan sağlıyoruz." dedi.

Karabetyan, well-being kavramının Türkiye'de her geçen gün çok daha fazla önem kazandığına dikkati çekti.

"Sağlıklı yaşam" dendiğinde akla sadece hastalık durumunda yararlanılacak bir sigorta ve bununla ilgili bir hizmet gelmediğinin altını çizen Karabetyan, şunları kaydetti:

"Önleyici sağlık kapsamında, sağlık problemlerinin ortaya çıkmamasına yönelik yaşamsal seçimlerimize yön vermemiz her geçen gün daha önemli hale geliyor. Bizim burada vermek istediğimiz öncelikli mesajlardan biri de bu. Sağlıklı yaşamın önemini ortaya koymaya çalışıyoruz. Diğer yandan sunduğumuz hizmetlerin ekosistemimizle buluşmasını organize ediyor, bu ekosistemde yer alan kişilerin sağlıklı yaşamla ilgili bir aktivitenin parçası olmalarını sağlıyoruz."

Fotoğraf : Beyza Cömert/AA

"Rekabeti ve birlikteliği bir araya getiriyoruz"

Karabetyan, organizasyonun sosyal sorumluluk boyutu kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına plaj voleybol maçı yaptığını vurguladı.

Rekabeti ve birlikteliği, "rekaberlik" olarak ifade ettikleri organizasyona katılan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin plaj voleybolu maçında sahaya çıkmasına değinen Karabetyan, bunun sonucunda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına önemli bir tekerlekli sandalye bağışı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Karabetyan, maçın organizasyon açısından önemli bir bölüm ve amaç olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllara göre organizasyona katılımda önemli büyüme gördüklerine dikkati çeken Karabetyan, "Cumartesi ve pazar günü olmak üzere, toplam 6 bin-7 bin kişiyi burada ağırladık. Bir önceki organizasyonumuzda bu rakamlar 3 bin civarındaydı. Dolayısıyla hem takım sayısında hem de katılım sayısında iki katın üzerinde artış var. Bu da bizim için mutluluk verici." dedi.

Karabetyan, organizasyon kapsamında kurumsal katılımla en büyük plaj voleybol turnuvasına imza attıklarını ve sadece plaj voleybolunda 39 takımın yer aldığını belirtti.

Fotoğraf : Beyza Cömert/AA

Böyle bir ünvana sahip olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Karabetyan, "Bunu bilerek yapmadık ama ortaya çıkan tablo bizim açımızdan çok kıymetli. Yaklaşık üç buçuk yıl önce bu organizasyonun ilkini gerçekleştirdiğimizde hayalimiz bunun da ötesine gitmekti." diye konuştu.

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan da senCard Games'in yıllar içinde bir spor organizasyonunun ötesine geçerek güçlü bir ekosistem buluşmasına dönüştüğünü vurguladı.

Gürcan, senCard Games'in paydaşlarıyla inşa ettikleri güven ve işbirliği kültürünün sahadaki en güzel tezahürlerinden biri olduğunu söyledi.

İş ortaklarıyla aynı sahayı paylaşırken Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına toplumsal fayda üretme imkanı bulduklarını da aktaran Gürcan, senCard Games'i ilerleyen yıllarda da yalnızca kurumları bir araya getiren bir organizasyon olarak değil, sosyal fayda üreten ve daha geniş kitlelere dokunan bir platform olarak geliştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.