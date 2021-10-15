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Ekonomi

Şeker-İş'ten gıdada 'yerli ve milli üretim' çağrısı

Orhan Onur Gemici, Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.10.2021
Şeker-İş'ten gıdada 'yerli ve milli üretim' çağrısı

Ankara

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Dünyada gıdanın silah olarak kullanılmasının önünü açmamak, Türk insanı olarak yerli ve milli üretim yapmamız gerek." dedi.

Gök, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla sendika genel merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, iklim değişikliğinin hızlı bir şekilde görüldüğü, insanlığın kuraklık ve sel afetleriyle karşı karşıya kaldığı bugünlerde gıdanın ne kadar önemli olduğunun insanların gündeminde olmaya başladığını belirtti.

İnsanların gıdanın sağlıklı olup olmadığına ulaşma hakkının kullanabilmesinin önemli olduğunu dile getiren Gök şunları söyledi:

"Gıdamızın yerli, milli ve ekolojik dengeyi koruyan bir şekilde üretilmesini istiyoruz. Eğer gıdaya ülke olarak yerli, milli ve sağlıklı bir şekilde ulaşamazsak dünyanın silah olarak kullandığı gıdada ülke insanı olarak ulaşımda zorlanacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda dünyada 25 bine yakın insanın her gün açlıktan öldüğü ama bunun 15 katından fazla da israfın olduğu dünyada, gıdanın silah olarak kullanılmasının önünü açmamak, Türk insanı olarak yerli ve milli üretim yapmamız gerek. Dünya Gıda Günü'müzün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Gök, basın açıklamasının ardından doğal ve sağlıklı ürünlerin tüketimine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla programı takip eden gazetecilere ve vatandaşlara pancar şekeri şerbetiyle pişirilerek hazırlanan doğal pancar tatlısı ikram etti.

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