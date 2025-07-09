Sberbank yılın ilk yarısında 10,5 milyar dolar kar elde etti
Sberbank'ın net karı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 826,6 milyar rubleye (yaklaşık 10,5 milyar dolar) çıktı.
Moskova
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın öz sermaye getiri oranının ocak-haziran döneminde yüzde 22,2 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.
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Açıklamada, bankanın yıllık bazda net karının, haziran ayında yüzde 2,4 artarak 143,7 milyar rubleye, ocak-haziran döneminde ise yüzde 7,5 artarak 826,6 milyar rubleye yükseldiği kaydedildi.
Banka açıklamasında, faiz gelirlerinin de yıllık bazda yüzde 15,5 artarak 1,4 trilyon rubleye çıktığı bildirildi.
Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.