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Ekonomi

Savunma ve havacılıktaki KOBİ'ler güçleniyor

Ticaret Bakanlığı URGE Projeleri kapsamında desteklenen OSSA üyesi 8 firma, kurumsal kaynak planlama süreçlerini iyileştirdi.

Göksel Yıldırım   | 08.06.2021
Savunma ve havacılıktaki KOBİ'ler güçleniyor

Ankara

Türk savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler sektördeki gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak rekabet güçlerini artırmaya çalışıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, şirketlerin satış, satın alma, üretim planlama, imalat ve sevkiyat gibi günlük iş faaliyetleri ile muhasebe, finans, ithalat-ihracat, insan kaynakları, Ar-Ge, kalite güvence ve mühendislik gibi departmanlarına ait iş süreçlerini yönetmek için kullandığı yazılım ve süreçleri içine alan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) her sektörden tüm büyüklükteki binlerce işletmenin yönetiminde kritik rol alıyor.

Özellikle savunma ve havacılık gibi kritik öneme sahip sektörlerde, firmaların kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri, ürün ve üretim kalite süreçlerini daha etkin hale getirebilmeleri ve ham madde girişinden yarı mamul veya son ürün çıkışına kadar tüm süreçlerin titizlikle takip edilebilmesi büyük önem taşıyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Ticaret Bakanlığı URGE Projeleri kapsamında üyelerinin gelişimini destekliyor. Geçen yıl onaylanan 5. URGE Projesi kapsamında 8 firma için yaklaşık 90 günlük ERP danışmanlık süreci başarıyla tamamlandı ve yaklaşık 1,6 milyon lira tutarın yüzde 75'inin firmalara geri dönüşü için ilgili raporlar hazırlanarak Ticaret Bakanlığına iletildi.

OSSA üyesi firmaların tercihleri ile URGE Projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alınan kurumsal kaynak planlama çözümü, sektör bağımsız, esnek ve uyarlanabilir yapısıyla her bir firmanın ihtiyacına göre özel olarak uyarlanabiliyor.

Danışmanlık süresi zarfında danışmanlık ve uyarlaması yapılan ERP sistemi ile OSSA üyesi 8 firmada daha, birçok işlemde hızlı ve güvenilir hareket kabiliyeti, müşteriler, bayiler ve tedarikçiler ile bütünleşik yapıda çalışan portal özelliği, süreçleri elektronik ortamda takip edebilme, etkin kapasite planlaması ve hassas planlama yapılabilme, planlama iyileştirmeleri ile üretim kapasitesinde artış gibi rekabet unsurlarının geliştirilmesi sağlandı.

Müşteriden alınan siparişten, siparişin teslimine kadar olan süreçte ham madde stok kontrollerinin yapılması ve stok maliyetinin minimuma indirgenmesi, üretim sürecinde ürünün hangi aşamada olduğunun takibi, kalite standartlarının müşteri istekleri doğrultusunda uygulanması ve zamanında teslimatı gibi tüm aşamalar, ERP sistemi ile elektronik ortamda firmalar tarafından artık izlenebilecek.

Kurumsallaşma ve verimliliğe katkı

ERP yazılımı kullanan firmalar, iş süreçlerini bilgisayar ortamına aktarmanın getirdiği otomasyon olanağına ek olarak iş süreçlerinde iyileştirme ve standartlaşma sağlayarak kurumsallaşma ve verimlilik yolunda önemli kazançlar elde etti.

ERP sistemlerinin KOBİ’lerin kurumsallaşma, dijitalleşme ve iş takibi gibi süreçlerinin geliştirilmesi ve yurt dışı firmalar ile eşit yetkinlik seviyesine çıkması, buna bağlı olarak ihracat potansiyelinin artması konularında büyük etkisi bulunuyor.

OSSA, daha önce yürüttüğü devlet destekli URGE projeleriyle 2 kez üst üste "İyi Uygulama Örnekleri" ödülü almıştı. Kümelenme, ayrıca yurt dışı ikili iş görüşmeleri ve alım heyeti faaliyetleri düzenleyerek, devlet desteklerini en etkin şekilde kullanılmasına ve üye firmalarının ihracatına destek olmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

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