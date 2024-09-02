Dolar
33.92
Euro
37.60
Altın
2,501.54
ETH/USDT
2,522.50
BTC/USDT
58,798.00
BIST 100
10,111.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor

Savunma ve havacılık ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış kaydederek 423 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Göksel Yıldırım  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor

Ankara

Savunma ve havacılık sektörü, ihracat performansındaki artışı ağustos ayında da sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sektörünün ağustos ayı ihracat performansını değerlendirdi.

Savunma ve havacılık ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artışla 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Öte yandan 2024 yılının 8 aylık bölümünde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek 3 milyar 738 milyon dolar olmuştur. Böylece geride bıraktığımız 1 yıllık süre zarfında ihracatımız yıllık bazda yüzde 13,4'lük bir artış kaydetmiştir.

Savunma sanayisi olarak ihracat stratejisindeki temel hedefimiz, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağlamaktır. Şirketlerimizin belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabiliyor olması, ihracat stratejimizdeki başarı yakaladığımız bir başka önemli hedefimiz olmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir. Önümüzdeki dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı olarak; hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de orta, küçük ölçekli işletme ve KOBİ'lerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla, ihracat yapan şirketlerimizin sayısını artırmak ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk'tan "Famagusta" dizisine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti
Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belirlendi
TDV, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Nijerya'da su kuyusu açtı

Benzer haberler

Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor

Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor

Güneydoğu'nun ağustos ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldı
Hava yoluyla 5 yılda 92,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Hava yoluyla 5 yılda 92,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Bursa'da genç mühendisler ürettikleri masaüstü CNC makinelerini ihraç ediyor

Bursa'da genç mühendisler ürettikleri masaüstü CNC makinelerini ihraç ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet