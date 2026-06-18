Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketleri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2025 yılında Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden net satışlarıyla üst sıralardaki ağırlığını artırdı.

Savunma sanayisi İSO 500 listesinde yükselişini sürdürdü Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketleri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2025 yılında Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden net satışlarıyla üst sıralardaki ağırlığını artırdı.

İSO 500 listesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi sektörün "amiral gemilerinin" yükselişi dikkati çekti. Savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen şirketleri, üretim hacimleri ve net satış performanslarıyla Türkiye sanayisinin en büyük kuruluşları arasında daha güçlü yer aldı.

Savunma sanayisi şirketlerinin ilk sıralardaki görünümü, sektörün yalnızca teknoloji geliştirme ve ihracat kabiliyetiyle değil, üretimden satış büyüklüğüyle de Türkiye sanayisi içindeki ağırlığını artırdığını ortaya koydu.

TUSAŞ, listede 4 basamak yükselerek 7'nci sıraya çıktı. Şirketin üretimden net satışları 140 milyar 894 milyon 845 bin 580 lira oldu. Böylece TUSAŞ, savunma ve havacılık sanayisinin İSO 500'de en üst sırada yer alan şirketi konumunu güçlendirdi.

ASELSAN da listedeki yükselişini sürdürdü. Şirket, 8 basamak çıkarak 9'uncu sıraya yerleşti. ASELSAN'ın üretimden net satışları 130 milyar 249 milyon 849 bin 498 lira olarak kayıtlara geçti.

Listeye bu yıl giren ARCA Savunma ise 12'nci sıradan güçlü bir başlangıç yaptı. Şirketin üretimden net satışları 115 milyar 739 milyon 672 bin 767 lira oldu. ARCA Savunma'nın listeye bu şekilde yaptığı giriş, savunma sanayisinde mühimmat ve üretim kapasitesi tarafındaki büyümenin listeye yansıması olarak değerlendirildi.

ROKETSAN, 13 basamak yükselerek 22'nci sıraya çıktı. Şirketin üretimden net satışları 81 milyar 373 milyon 874 bin 590 lira oldu.

Savunma sanayisinin kara araçları tarafındaki önemli temsilcilerinden Otokar, 14 basamak yükselerek 45'inci sıraya yerleşti. Şirketin üretimden net satışları 45 milyar 515 milyon 107 bin 443 lira oldu.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ de listede dikkat çeken yükselişlerden birine imza attı. MKE, 52 basamak çıkarak 57'nci sıraya yükseldi. Kuruluşun üretimden net satışları 34 milyar 971 milyon 47 bin 985 lira olarak gerçekleşti.

Havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TEI, 21 basamak yükselerek 104'üncü sıraya çıktı. Şirketin üretimden net satışları 23 milyar 55 milyon 615 bin 653 lira oldu.

HAVELSAN ise 44 basamak yükselerek 135'nci sıraya yerleşti. Şirketin üretimden net satışları 18 milyar 754 milyon 887 bin 29 lira olarak gerçekleşti.

Nurol Makina 177 basamak yükseldi

Askeri kara araçları ve ticari araç üretimiyle öne çıkan BMC Otomotiv, listede 170'inci sırada yer aldı. Şirketin üretimden net satışları 15 milyar 552 milyon 25 bin 879 lira olarak kayıtlara geçti.

Nurol Makina, listedeki en güçlü yükselişlerden birini kaydetti. Şirket, 177 basamak birden yükselerek 270'inci sıraya yerleşti. Nurol Makina'nın üretimden net satışları 9 milyar 747 milyon 345 bin 717 lira oldu.

Havacılık sanayisinin önemli alt yüklenicilerinden Alp Havacılık, 94 basamak çıkarak 329'uncu sırada yer aldı. Şirketin üretimden net satışları 8 milyar 154 milyon 721 bin 991 lira olarak gerçekleşti.

Samsun Yurt Savunma Sanayii, CANiK markasıyla listede 398'inci sırada yer aldı. Şirket, 6 milyar 821 milyon 912 bin 587 liralık üretimden net satış gerçekleştirdi.

FNSS de 60 basamak yükselerek 450'nci sıradan yeniden listeye girdi. Şirketin üretimden net satışları 6 milyar 81 milyon 749 bin 101 lira oldu.

Böylece İSO 500 listesinde savunma ve havacılık sanayisi şirketleri, ana yüklenicilerden kara araçları üreticilerine, mühimmattan elektronik sistemlere, havacılık motorlarından alt yüklenici kabiliyetlerine uzanan geniş bir alanda temsil edildi. TUSAŞ, ASELSAN, ARCA Savunma ve ROKETSAN'ın ilk 25 içinde yer alması, sektörün Türkiye sanayisinin ana taşıyıcılarından biri haline geldiğini gösterdi.