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Ekonomi

SASA, Honeywell UOP ile anlaşma imzaladı

SASA Polyester Sanayi AŞ, Yumurtalık yatırım alanında Propilen (PDH tesisi) Üretim Tesisi kurulması ile ilgili Honeywell UOP ile lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzaladı.

Tolga Yanık   | 18.01.2023
SASA, Honeywell UOP ile anlaşma imzaladı

İstanbul

SASA Polyester Sanayi AŞ, Honeywell UOP ile lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzalanmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Şirketin KAP'ta yer alan açıklamasında, "Şirketimize tahsis edilen Yumurtalık yatırım alanında, 2026 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanan, ciroya katkısının bugünkü şartlarla 1,2 milyar dolar, yatırım bedelinin ise 1,5 milyar dolar olması beklenen 1.000.000 ton/yıl kapasiteli Propilen (PDH tesisi) Üretim Tesisi kurulması ile ilgili şirketimiz ile Honeywell UOP arasında lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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