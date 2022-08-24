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Ekonomi

Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Şanlıurfa'da yılın ilk kütlü pamuğu açık artırmayla 155 liradan satıldı.

Yasin Dikme   | 24.08.2022
Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı Fotoğraf: Yasin Dikme/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ticaret Borsasında düzenlenen törende, Haliliye ilçesine bağlı Büyükmerdesi Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Demirel’in yetiştirdiği pamuk, açık artırma usulüyle satışı sunuldu.

Yılın ilk kütlü pamuğu, sembolik olarak 155 liradan Naturel Kotton Organik İplik AŞ tarafından satın alındı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, sezonun ilk pamuğunu yetiştiren çiftçi Demirel'e altın hediye etti.

Başkan Kaya, sezonun ilk pamuk hasadının bereketli olmasını diledi.

Pamuğun temiz şekilde toplanması için tavsiyelerde bulunan Kaya, "Türkiye'de pamuk ihtiyacının büyük bölümü Şanlıurfa'da karşılanıyor. Potansiyel olarak birinci sırada. Pamuk ülkemiz için stratejik ürün. Tekstildeki ihracatımız için her zaman aranan bir ürün. Bugün de çiftçi kardeşimizin yetiştirdiği ilk ürünün satışını yaptık. Hayırlı uğurlu olur inşallah." diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Demirel de yılın ilk pamuğunu yetiştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

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