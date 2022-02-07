Dolar
13.58
Euro
15.53
Altın
1,813.55
ETH/USDT
3,087.00
BTC/USDT
42,806.00
BIST 100
1,968.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sanayide doğal gaz kısıntısı yarın sona eriyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Murat Temizer   | 07.02.2022
Sanayide doğal gaz kısıntısı yarın sona eriyor

Ankara

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve iş birliği için teşekkür edildi.

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.

BOTAŞ'tan bugün yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi
Güney Kore ve Avustralya Kovid-19 önlemlerini esnetirken, Endonezya sıkılaştırdı
Kovid-19'un Afrika'ya olumsuz etkisini azaltmak için 484 milyar dolara ihtiyaç var
Çin'de 3,6 milyonluk sınır kentinde Kovid-19 nedeniyle karantina ilan edildi
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne 'Omicron' uyarısı

Benzer haberler

Sanayide doğal gaz kısıntısı yarın sona eriyor

Sanayide doğal gaz kısıntısı yarın sona eriyor

Fitch: Jeopolitik gerginlik Avrupa gaz piyasasında daralmayı artırıyor

Enerji piyasalarında emtia fiyatları 1 yılda 3 kattan fazla arttı

AB'de gaz fiyatları 6-10 kat arttı

AB'de gaz fiyatları 6-10 kat arttı
Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları sürüyor

Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bakan Dönmez: Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekip, araç ve gereç sayılarını artırdık

Bakan Dönmez: Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekip, araç ve gereç sayılarını artırdık