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Ekonomi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 0,36 geriledi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,36 azaldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 0,36 geriledi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2023 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üçüncü çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0,36 geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre yüzde 0,93 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,79 yükseldi.

En fazla artış sermaye malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artışı yüzde 12,8 ile sermaye malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 4,2 ile enerjide oldu.



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