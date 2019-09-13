Euro
6.31
Dolar
5.68
BIST 100
102,796.40
Altın
1,505.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı

Sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, haziran ayına kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Mehtap Yılmaz,Erhan Cihan Ünal   | 13.09.2019
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 120,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl temmuzda 121,2 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalacağını tahmin etmişti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 gerileyeceği tahminler arasında yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?

Benzer haberler

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Dış ticaret endeksleri açıklandı

Fiber abone sayısı 5 yılda ikiye katlandı

Fiber abone sayısı 5 yılda ikiye katlandı
Konut satışlarını bu yıl ikinci el sırtlıyor

Konut satışlarını bu yıl ikinci el sırtlıyor
Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın kaydı yapıldı