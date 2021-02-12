Euro
8.52
Dolar
7.03
BIST 100
1,542.57
Altın
1,816.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasarın etkisi, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
logo
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi Aralık 2020'de arttı

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.02.2021
Sanayi üretim endeksi Aralık 2020'de arttı

Ankara

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2020'de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 artış kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,8 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:


OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20173,446,48,75,27,214,89,614,98,79,813,89
201811,79,57,45,85,92,25,11,8-3,7-6,3-7-9,91,3
2019-7,5-5-1,9-3,9-1,6-3,5-1,1-3,93,43,94,99-0,5
20207,78,2-1,6-31,2-19,40,54,710,78,210,41191,6

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:


OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20176,30,56,47,36,2-2,129,47,818,311,49,910,79,1
201812,59,46,64,36,527,5-11,33,8-4,8-7-9,91,1
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
20207,611,3-0,9-31,1-30,517,7-0,616,211,39,68,712,1
2,2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (12 Şubat 2021)
ABD'de Kovid-19 vaka ve ölümlerinin bir süredir 'istikrarlı düşüş eğiliminde' olduğu belirtildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Pakistanlı sağlık çalışanları, Kovid-19 aşılarının ülkelere nüfusa göre dağıtılması gerektiğini düşünüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Sanayi üretim endeksi Aralık 2020'de arttı

Sanayi üretim endeksi Aralık 2020'de arttı

CHP Sözcüsü Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

TÜİK, Aralık 2020 dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı

Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu

Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu
Büyükbaş hayvan sayısı 18,2 milyona, küçükbaş sayısı 54,1 milyona çıktı

Büyükbaş hayvan sayısı 18,2 milyona, küçükbaş sayısı 54,1 milyona çıktı
TÜİK, İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulduğunu bildirdi

TÜİK, İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulduğunu bildirdi