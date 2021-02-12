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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 azalışla 1.542,50 puandan başladı.

Murat Aslan   | 12.02.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,09 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 1.542,50 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, karışık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.545,59 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, yetkililerin ABD başta olmak üzere daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamalarıyla artan beklentilere paralel küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ile sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2020'de 3 milyar 600 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını öngörüyor.

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