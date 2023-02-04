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Ekonomi

Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı

Sanayi sektörü, 13 milyar 674 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.02.2023
Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı Ambarlı Limanı

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19 milyar 375 milyon dolara yükselerek küresel ekonomideki zorlukların devam ettiği 2023 yılına rekorla başladı.

Söz konusu dönemde, küresel sanayi üretiminde devam eden dalgalanmalara karşın Türkiye'nin sanayi ürünlerine talep devam etmesiyle, sanayi sektörü de 13 milyar 674 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artan sanayi ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 70,6 oldu.

Sanayi bünyesindeki 10 sektör ihracat rekoru kırdı

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı.

Tekstil ve ham maddeleri 818,8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 178,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolar, elektrik ve elektronik 1,2 milyar dolar, makine ve aksamları 845,2 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 361,4 milyon dolar, mücevher sektörü 419,9 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 525,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 0,5, deri ve deri mamulleri yüzde 34,7, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 7,7, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 2,7, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, elektrik ve elektronik yüzde 20,5, makine ve aksamları yüzde 18,8, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 2,2, iklimlendirme sanayi yüzde 14,7 ihracat artışı kaydetti.

Rekor kıran sektörlerde Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı

Sanayi bünyesinde rekor kıran sektörlerde hedef ülke olarak Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı.

Rusya Federasyonu'na deri ve deri mamulleri 23,5 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 154,8 milyon dolar, makine ve aksamları 94,9 milyon dolar ihracat yaptı. Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon 304 milyon 35 bin dolar, otomotiv endüstrisi 412,5 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 60 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 78,2 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik elektronik sektörü 112,9 milyon dolarlık, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 49,9 milyon dolarlık, İsviçre'ye mücevher sektörü 89 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak döneminde sanayi grubu ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracatı şöyle:


1 - 31 OCAK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
SANAYİ13.086.51113.674.3734,570,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.146.0151.209.1985,56,2
Tekstil ve Hammaddeleri814.849818.8440,54,2
Deri ve Deri Mamulleri 132.689178.76534,70,9
Halı 198.478211.5886,61,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.140.8182.304.6577,711,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.140.8182.304.6577,711,9
C. SANAYİ MAMULLERİ9.799.67810.160.5183,752,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.591.5781.633.7742,78,4
Otomotiv Endüstrisi2.227.6052.715.99321,914
Gemi, Yat ve Hizmetleri70.78020.521-710,1
Elektrik ve Elektronik980.3771.181.22020,56,1
Makine ve Aksamları711.437845.23018,84,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.119.8571.051.191-6,15,4
Çelik1.623.9151.115.232-31,35,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri353.650361.3852,21,9
Mücevher358.948419.909172,2
Savunma ve Havacılık Sanayii295.375281.476-4,71,5
İklimlendirme Sanayii457.958525.47514,72,7
Diğer Sanayi Ürünleri8.1989.11111,10
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