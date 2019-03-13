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Ekonomi

Sanayi kentinden 100 bin istihdam hedefi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Muhammet Nazım Taşçı   | 13.03.2019
Sanayi kentinden 100 bin istihdam hedefi Fotoğraf: AA/Muhammet Nazım Taşçı

Kocaeli

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına ilişkin, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Aksoy, Kocaeli Valiliğinde düzenlenen "Kocaeli İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Toplantısı"nda, "Burası Kocaeli Burada İş Var" sloganıyla yola çıktıklarını vurguladı.

Kocaeli'nin, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sunan illerin başında geldiğini belirten Aksoy, "Geçtiğimiz yıl toplanan vergi gelirlerine baktığımızda Kocaeli, tahakkukta 4, tahsilatta 3. ve tahsilat oranında da 1. olan bir ildir. 13 organize sanayi bölgesinde 105 bini aşan çalışanıyla istihdama ve Türkiye ekonomisine katkı sunan bir ildir." diye konuştu.

Vali Aksoy, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına, Kocaeli olarak üzerilerine düşeni yapmayı amaçladıklarını belirterek, toplantıyı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile düzenledikleri toplantı sonrasında yeni istihdam seferberliği konusunda Kocaeli olarak üzerilerine düşeni yapabilmek adına düzenlediklerini söyledi.

O toplantıda ortaya çıkan "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganını, "Burası Kocaeli Burada İş Var" şeklinde değiştirerek Kocaeli ile paylaşmak istediklerini belirten Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da iş insanları ve sanayicilere seslenerek, "Kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları Türkiye'ye yatırım yapanlar oldu. Yarın da istihdam sağlayanlar ve yatırım yapanlar kazanacak." dedi.

Toplantıya, Kocaeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, OSB başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

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