Sanayi kenti 'geri kazanım suyu' ile tasarruf ediyor

KOCAELİ - ŞENGÜL OYMAK

Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla hayata geçirilen, "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun fabrikalarda proses suyu olarak kullanılmasıyla milyonlarca metreküp su tasarruf ediliyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) başlatılan proje kapsamında arıtma tesislerinden çıkan sular, işlemlerden geçirilerek sanayiye kazandırılıyor.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin göç alan bir il olduğunu ve hızlı bir nüfus artışı yaşandığını belirtti.

Nüfusun her yıl 50 bin civarında arttığını aktaran Sağlık, buna karşılık iklim değişikliği nedeniyle kaynakların veriminin, her yıl biraz daha düştüğünü kaydetti.

Sağlık, su ihtiyacının arttığı kentte, su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla çalışma başlattıklarına işaret ederek, 2014 yılında arıtma tesislerinde arıtılan ve denize ya da alıcı ortamlara deşarj edilen suyu, yeni bir sistemden geçirdiklerini ve fabrikalarda kullanılabilir hale getirdiklerini bildirdi.

Kocaeli'de şu anda 11 arıtma tesisinde geri dönüşüm projesiyle ilgili çalışma yapıldığını anlatan Sağlık, Körfez'deki tesisin günlük kapasitesinin yaklaşık 45 bin metreküp olduğunu bildirdi.

Sanayide kullanılan suyun 3'te biri geri kazanım suyundan karşılanıyor

Kentte 2014 yılında kuraklık yaşandığını hatırlatan Sağlık, o dönem Sapanca Gölü'nden sanayiye su verilsin, verilmesin tartışması başladığını anlattı.

Sağlık, Tüpraş'ın da o dönem Sapanca suyunu kullananlardan olduğu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Tüpraş şu anda günde ortalama 40-45 bin metreküp arıtılmış geri kazanım suyu kullanıyor. Sapanca'dan artık kullanım suyu olarak su çekmiyor. Bunun haricinde diğer fabrikalar da var. Yaklaşık 10-12 tane tesis, şu anda geri kazanım suyu kullanıyor. Kocaeli sanayi kenti. Kocaeli'de sanayi tesislerinde yılda ortalama 45 milyon ton su kullanılıyor. Bu 45 milyon ton suyun yaklaşık 15 milyon tonunu, biz geri kazanım suyundan karşılıyoruz. Yani üçte birini geri kazanım suyundan veriyoruz. Üç yıllık bir zamana baktığımızda bir Yuvacık Barajı ediyor. Yuvacık Barajı'nın kapasitesi de 51 milyon metreküp. Aşağı yukarı biz 3 yılda bir Yuvacık Barajı kadar sanayiye geri kazanım suyu vermiş olduk. Böylelikle Kocaeli'deki içme suyu üzerindeki su stresini biraz azalttık."

Yılda 50-60 milyon liralık tasarruf

Projenin sağladığı tasarruflara değinen Sağlık, içme suyundaki maliyetlerin azaldığını, geri kazanım suyu fiyatını belirlerken kuyu suyunun maliyetlerini göz önüne aldıklarını, bu sayede yer altı sularını korumaya çalıştıklarını bildirdi.

Yeraltı sularının emniyet kemeri olduğuna değinen Sağlık, "Kuraklık esnasında kullanabileceğimiz alan. Kocaeli'de yaklaşık 120 civarında bizim kuyumuz var ama kullanmıyoruz, stok olarak tutuyoruz. İşte bu suların daha az kullanılması için sanayi kuruluşlarıyla o dengeyi tutmaya çalışıyoruz. Yılda aşağı yukarı 50-60 milyon liralık bir tasarrufumuz oluyor. Biz ileri biyolojik arıtma yapan bir kuruluşuz. Netice itibarıyla arıtılmış suyu biz boşa akıtıyoruz, denize akıtıyoruz ya da alıcı ortamlara veriyoruz. Bu alıcı ortamlara giden suyun, sanayide kullanılması daha makul, daha avantajlı. Yeni bir kaynak bu bizim acımızdan." şeklinde konuştu.