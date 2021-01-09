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Ekonomi

Samsun'dan yıllık 20 milyon dolarlık balık ihraç ediliyor

Samsun'dan başta Avrupa Birliği olmak üzere Japonya, Güney Kore, Çin ile Orta Doğu ülkelerine yapılan balık ihracatından 20 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor.

İlyas Gün   | 09.01.2021
Samsun'dan yıllık 20 milyon dolarlık balık ihraç ediliyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un gerek deniz gerekse iç su potansiyeli bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden olduğunu, kıta sahanlığının uygunluğu nedeniyle orta su trolü balıkçılığının yaygın şekilde yapıldığını aktardı. Kentin baraj ve lagün gölleri ile akarsularının fazla olması yönünden iç su balıkçılığı bakımından da önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Sağlam, şöyle devam etti:

"Ülkemiz karasularında avlanan balığın yaklaşık yüzde 70'i Karadeniz'den çıkarılmakta, avcılığın yüzde 60'ını da hamsi oluşturmaktadır. Dolayısıyla balıkçılarımızın ortak balık havzası olan Karadeniz'in balık popülasyonunun bilinçsiz ve küçük boyda avcılık yaparak tüketilmemesi, bu konuda duyarlılığın gösterilmesi gerekmektedir. Kent genelinde yoğun olarak hamsi ve çaça balığı avcılığı yapılmakta, avlanan hamsinin bir kısmı ile çaça balığının tamamı balık unu ve yağı fabrikalarında işlenmektedir. Samsun'da bu amaçla kurulmuş 3 fabrika mevcuttur. Mevsimine göre avcılığı yapılan ve ticari değeri olan balıklar insan tüketimine sunularak ülke ekonomisine ve insan beslenmesine önemli katkı sağlamaktadır."

Samsun'da genel olarak orta su trolü, gırgır, uzatma ağları ve algarna yöntemi ile su ürünleri avcılığı yapıldığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Kentte 6 balık işleme ve değerlendirme tesisi mevcuttur. Bu tesislerde genel olarak hamsi, alabalık ve deniz salyangozu işlenmekte, bu ürünler başta AB ülkeleri olmak üzere Japonya, Güney Kore, Çin ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. İhraç edilen bu ürünler karşılığında ekonomiye yıllık 20 milyon dolar tutarında döviz girdisi sağlanmaktadır."

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