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Ekonomi

Samsun'da hamsi 25-30 liradan satışa sunuluyor

Samsun'da havaların soğumasıyla Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsi, balıkçılar kadar tüketicinin de yüzünü güldürüyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 07.12.2022
Samsun'da hamsi 25-30 liradan satışa sunuluyor

Samsun

Palamudun ardından tezgahtaki yerini alan hamsi, kilogramı 25-30 liradan satışa sunuluyor.

Tarihi Saathane Çarşısı'nda balıkçılık yapan Mustafa Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık satışlarından memnun olduklarını ifade etti.

Günlük yaklaşık 50 kasa sadece hamsi sattıklarını dile getiren Kıyak, "Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaklaşık 10 gündür yerli hamsi tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar hamsiyi özlemiş. Hamsi çok uygun fiyatlarda. Kırmızı ve beyaz etten çok ucuz." diye konuştu.

Bu yıl palamut bol olduğu için hamsinin daha az olacağını tahmin ettiklerini de aktaran Kıyak, şunları söyledi:

"Şu an bolca hamsi var. Ancak bu bir süre daha böyle gider. Palamut çok olduğu için hamsiyi daha az göreceğiz. Havalar soğudukça balık tüketimi de artar. Tezgahlarda hamsinin yanı sıra bolca istavrit, mezgit ve barbun da var. İri balıklar da tercih ediliyor. Vatandaşın gözü daha çok hamside. Şu an en çok hamsi tercih ediliyor."

Kıyak, tezgahta palamudun tanesinin 45-50, kilogram olarak mezgitin 30-40, istavritin 40, barbunun ise 30-70 lira olduğunu bildirdi.

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