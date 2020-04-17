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Ekonomi

Şampiyon 'Turbo' kazandırmaya devam ediyor

Hipodromlarda 28 birincilik elde Turbo isimli safkan Arap atına ait dondurulmuş aygır spermasının ihracatından 1 milyon 500 bin lira gelir elde edildi.

Mustafa Çalkaya   | 17.04.2020
Şampiyon 'Turbo' kazandırmaya devam ediyor

Ankara

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) sahibi olduğu "Turbo" isimli safkan Arap atına ait dondurulmuş aygır spermasının ihracatından 1 milyon 500 bin lira gelir sağlandı.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2009 yılında Dünya Arap Atı Organizasyonu tarafından yılın en iyi Arap atı seçilen ve TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesinde damızlık aygır olarak atçılığa hizmet veren "Turbo", hipodromlara adını altın harflerle yazdırarak kariyeri boyunca katıldığı 31 yarışta 28 birincilik kazandı.

Yarış hayatı boyunca sahibine kazanç sağlayan şampiyon Turbo, damızlık aygır olarak da TİGEM'e yüksek kazançlar sağladı. TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde geçen yıl kurulan Aygır Sperması Üretim Laboratuvarı'nda üretilen, Turbo'ya ait 30 doz dondurulmuş sperma Katar'a ihraç edildi.

Söz konusu ihracattan 1 milyon 500 bin lira gelir elde edilirken, ilerleyen süreçte Turbo'nun yanı sıra Ayabakan ve Tamerinoğlu isimli şampiyon aygırlara ait dondurulmuş spermaların da satılması bekleniyor.

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