Euro
7.52
Dolar
6.95
BIST 100
98,044.88
Altın
1,692.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

Murat Aslan   | 17.04.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

İstanbul

İhaleye 5 milyar 180 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı
Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabaları sürüyor
Koronavirüs izolasyonu küresel ısınmayı da yavaşlatabilir
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352 milyon 880 bin liralık ek kaynak
Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri

Benzer haberler

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

Borsa güne yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başladı

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı

Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 920 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 920 milyon dolar oldu
Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı
Gram altın 383 lira seviyelerinde

Gram altın 383 lira seviyelerinde