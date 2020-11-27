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Ekonomi

Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 27.11.2020
Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, finansal kurumların salgının uzun vadeli ekonomik darbelerine maruz kalacağı, bunun da büyük olasılıkla çoğu bankanın ve ABD’deki sağlık sigortası şirketlerinin kredi profilleri üzerinde negatif etkilerinin olacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından uzun süre bankaların zorlu bir faaliyet ortamına sahip olacağı belirtilen açıklamada, artması beklenen işsizliğin ve ekonomik zayıflığın özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak kredi aldığı finansal kuruluşların varlık kaliteleri üzerindeki baskıyı artırabileceği kaydedildi.

Fitch Ratings’in açıklamasında ayrıca zayıf talebin ve azalan sermaye piyasası aktivitesinin finans kuruluşlarının gelirlerini baskılayabileceği, mevcut olumsuz koşulların finans sektöründe küresel ölçekte konsolidasyonu artırabileceği kaydedildi.

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