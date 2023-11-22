Dolar
28.83
Euro
31.37
Altın
2,001.73
ETH/USDT
2,021.30
BTC/USDT
36,375.00
BIST 100
8,011.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 20,1'ini karşılayan Sakarya, dış satışını 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8 artırdı.

Onur Orhan  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sakarya

Sakarya'da 10 ayda üretilen 217 bin 329 aracın yüzde 78,4'üne denk gelen 170 bin 422'si yurt dışına satıldı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, ocak-ekim döneminde 4 milyar 639 milyon 473 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sakarya, en fazla dış satımı yüzde 88,2'ye denk gelen 4 milyar 92 milyon 151 bin dolarla otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 10 aylık dönemde üretilen 1 milyon 258 bin 751 taşıtın 847 bin 728'i ihraç edildi.

Sakarya ise ürettiği 217 bin 329 aracın yüzde 78,4'üne denk gelen 170 bin 422'sini yurt dışına sattı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 157 bin 810 araç ihracatı gerçekleştiren Sakarya, bu yıl söz konusu zaman diliminde yüzde 8'lik artış kaydetti.

Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 20,1'ini karşılayan Sakarya, Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerle yükselişine devam ediyor.

Günde 715 araç banttan indirildi

Sakarya'da 10 aylık dönemde 170 bin 492 otomobil, 1724 midibüs, 1460 otobüs, 134 kamyonet, 764 küçük kamyon, 42 bin 755 traktör olmak üzere toplam 217 bin 329 araç üretildi. Buna göre kentte, günde 715 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Toyota ürettiği 170 bin 492 otomobilin 153 bin 492'sini, Otokar 4 bin 82 otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyonun 1907'sini, TürkTraktör ise 42 bin 755 aracın 15 bin 23'ünü ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti
28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da yapıldı
EYAF EXPO kapsamında forum düzenlendi
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha İstanbul'a ulaştı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı

Benzer haberler

Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Dövizin ülkeye getirilmesini teşvik için kazanç istisnası oranı 30 puan artırılacak

Ağaç zararlısı böcek türlerinden "Plumilus grandicollis" Türkiye'de ilk kez Sakarya'da görüldü

Sağanak ve şiddetli rüzgar Sakarya ve Düzce'de hasara yol açtı

Sağanak ve şiddetli rüzgar Sakarya ve Düzce'de hasara yol açtı
Çekici ihracatında yıl bitmeden rekora ulaşıldı

Çekici ihracatında yıl bitmeden rekora ulaşıldı
Sakarya'da girişimci kadınların el emeği ürünleri festivalde görücüye çıktı

Sakarya'da girişimci kadınların el emeği ürünleri festivalde görücüye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet