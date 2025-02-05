S Ticaret'in bu yıl 2 trilyon doları aşması öngörülüyor
E-Ticaret Altyapı Sağlayıcılar Derneği (EDER) Sözcüsü Gökhan Göksel, 2021 yılında ABD’de sosyal ağlar üzerinden yapılan satışların 37 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2025 yılında 80 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.
İstanbul
EDER açıklamasına göre internet kanalıyla ilk resmi satışın yapılmasından bu güne 30 yılı aşkın bir zaman geçti. İlk e-ticaret işleminin 1994'te pizza siparişi ile başladığı kabul ediliyor.
O günlerde geleneksel ticaretin kökleşmiş süreçleri karşısında pek şans tanınmayan e ticaret, kısa bir zamanda ulaştığı yüksek ciro rakamlarıyla geometrik bir artış sergiledi. Ancak bugün artık e-ticaretin de tahtının sallandığı ifade ediliyor. Zira e-ticaretin yerini artık "S Ticaret" alıyor.
Her tüketici için kişiselleştirilmiş ürünleri karşısına çıkaran, ünlülerin tavsiyeleri, kışkırtıcı videolar ve kolay ödeme yöntemleriyle kullanıcılarda ani satın alma kararı oluşturan sosyal medya tabanlı ticaret, ya da tüm dünyada telaffuzuna başlanan kısa ifadesiyle S Ticaret (Social Commerce), ulaştığı yüksek cirolarla milenyumun ikinci çeyreğine damgasını vuracak gibi gözüküyor.
"S Ticaret'in artık dünyanın yeni alışveriş trendi olduğunu söylemek gerek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Göksel e-ticaretin de artık gelenekselleştiğini, tüm dünyanın çok kısa bir süre içerisinde "Sosyal Ticaret"in kaçınılmaz liderliğine tanık olacağını ifade etti.
Tüketicilerin bugün artık yalnızca e ticaret pazaryerlerinden değil giderek artan bir oranda sosyal ağlar üzerinden satın alma yaptıklarını ifade eden Göksel, "Dünya genelinde milyarlarca kişinin kullandığı TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat gibi sosyal medya platformları veya içerik oluşturma uygulamaları, artık yeni online pazaryerlerine dönüşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal medya üzerinde ürün keşfi ve satın alma işlemlerinin entegre biçimde yapılabildiğini belirten Göksel, "S Ticaret, geleneksel e-ticaretten farklı olarak tüketicinin alışveriş yolculuğunda eğlence, paylaşım, canlı yayın deneyimi, oyunlaştırma, hatta ürünü artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla, deneme gibi çok farklı deneyimler sunuyor. Bu süreçlerin tüketicilerin satın alma kararlarında büyük etkisinin olduğu gözleniyor. ABD’de 2025 yılında ‘S Ticaret’ üzerinden yapılan satışların 80 milyar dolara ulaşacağı beklentisi göz önüne alındığında S Ticaret'in artık dünyanın yeni alışveriş trendi olduğunu söylemek gerek." ifadelerini kullandı.
Göksel, 2021 yılında ABD’de sosyal ağlar üzerinden yapılan satışların 37 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2025 yılında 80 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, bu miktarın Amerika’daki toplam e ticaretin yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geldiğini ve S Ticaret'in bu yıl tüm dünya çapında 2 trilyon doları aşmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Amerika’da 25 yaş altındaki kullanıcıların yüzde 60’tan fazlasının sosyal ağlar üzerinden alışveriş yaptığını belirten Göksel, şunları aktardı:
"Genç kitlenin S Ticaret'i çok hızlı benimsediğini görüyoruz. ABD’de canlı yayında alışveriş yapanların yüzde 75’inin daha fazla canlı yayın alışveriş etkinliğine katılmak istediği ölçülmüş durumda. Keza Çin örneği de S Ticaret'in sahip olduğu büyük potansiyeli gözler önüne seriyor. Küresel ölçekte ise rakamlar, 2025 yılında S Ticaret'in yüz milyarlarca dolarlık bir hacme erişeceğini gösteriyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.