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Ekonomi

Rusya'ya 17 milyon dolarlık balık ihraç edildi

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na bu yıl 25 Mart itibarıyla 17 milyon 348 bin 160 dolarlık balık ihraç edildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 27.03.2020
Rusya'ya 17 milyon dolarlık balık ihraç edildi

Trabzon

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 1 Ocak-25 Mart döneminde Rusya'ya 3 bin 701 tonluk balık ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dış satımdan 17 milyon 348 bin 160 dolar kazanç sağlandı.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatta 4 milyon 136 bin 478 dolarla Karadeniz somonu ilk sırada yer aldı. Rusya'ya 719 ton Karadeniz somonu satıldı.

Bölge ihracatının tamamı Rize'den

Doğu Karadeniz'den de bu dönemde 1125 ton balık ihracatı karşılığında 6 milyon 607 bin 805 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu ihracatının tamamı Rize'den gerçekleştirildi.

"Rusya'da Türk balığına ilgi her geçen gün artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den Rusya'ya yapılan balık ihracatının sevindirdiğini söyledi.

Kalyoncu, Rusya'da Türk balığına ilginin her geçen gün arttığına, tüketicilerin özellikle Karadeniz somonuna ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rus tüketiciler özellikle Karadeniz somonu dediğimiz Karadeniz'de yetiştirilen gökkuşağı alabalığına lezzetinden dolayı büyük ilgi duyuyor. Bundan dolayı Rusya'da Karadeniz somonuna talebin artmasıyla balık ihracatı da her geçen gün artıyor. Önümüzdeki dönemde balık ihracatının daha üst sıralara tırmanacağına inanıyoruz."

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