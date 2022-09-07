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Ekonomi

Rusya'nın uluslararası rezervleri ağustosta 11 milyar dolar azaldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri ağustosta bir önceki aya göre 11 milyar dolar gerileyerek 566 milyar dolara düştü.

Emre Gürkan Abay   | 07.09.2022
Rusya'nın uluslararası rezervleri ağustosta 11 milyar dolar azaldı

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Eylül itibarıyla 1 Ağustos’a kıyasla yüzde 1,9 azalarak 577 milyar dolardan 566 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Banka ayrıca, rezervlerinde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

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