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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’nın bütçe fazlası azalıyor

Rusya’nın bütçe fazlası bu yılın ilk 8 ayında, yılın ilk 7 ayına kıyasla yüzde 71 gerileyerek 137 milyar rubleye (yaklaşık 2,3 milyar dolar) düştü.

Emre Gürkan Abay   | 12.09.2022
Rusya’nın bütçe fazlası azalıyor

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri bu yılın ocak-ağustos döneminde 17,6 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın bütçe giderleri ise 17,5 trilyon ruble olurken, bütçe fazlası da 137 milyar ruble seviyesine geriledi.

Ülkenin bu yılın ocak-temmuz döneminde 481 milyar ruble düzeyinde gerçekleşen bütçe fazlası böylelikle yüzde 71 düşmüş oldu.

Rusya'nın yılın ilk 8 ayındaki petrol ve doğal gaz gelirleri de 7,8 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

Uzmanlar, Rusya’nın artan petrol ve doğal gaz gelirlerine rağmen, yaptırımların etkisini hafifletmek için harcamalarını da artırdığını ve bu nedenle bu yıl bütçe açığı vermesinin olası olduğuna işaret ediyor.

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