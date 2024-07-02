Dolar
32.58
Euro
34.98
Altın
2,324.58
ETH/USDT
3,416.00
BTC/USDT
61,900.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Avusturya maçının oynanacağı Leipzig Stadı'nda yürüyor.
logo
Ekonomi

Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki kar etmeyen bankaların tüm bankalar arasındaki oranının yılın ilk 5 ayında 3,5 puan artarak yüzde 13,1’e çıktığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi

Moskova

Rusya Merkez Bankasının yayımladığı raporda, yılın ilk 5 ayında ülkedeki banka sayısının 324’ten 320’ye düştüğü, kar etmeyen banka sayısının ise 31’den 42’ye çıktığı belirtildi.

Kar etmeyen bankaların tüm bankalar arasındaki oranının 3,5 puan artarak yüzde 13,1’e çıktığına işaret edilen raporda, söz konusu bankaların 30,6 milyar ruble (yaklaşık 350 milyon dolar) zarar ettiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, ülkede yükselen enflasyon nedeniyle 2023’ün ikinci yarısından bu yana sıkı bir mali politika yürütüyor.

Öte yandan, ülkede faaliyet gösteren Batılı bankalar da yaptırımlar nedeniyle zorlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 25 Haziran’da, Batılı şirketlerin Rusya’da değeri milyar dolarları bulan projelerde yer almaya devam ettiğini ve ülkedeki Batılı bankaların da söz konusu şirketler için önemli olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesi yokmuş
TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi

Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi

Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 63 arttı

Rusya'da Twitch'e 1 milyon ruble para cezası verildi

Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planlıyor

Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planlıyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet