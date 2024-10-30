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Ekonomi

Rusya’da, Google’a verilen cezaların miktarı 20 desilyon doları aştı

YouTube’daki Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Rusya’da Google’a mahkemeler tarafından verilen para cezalarının miktarının 20 desilyon doları geçtiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Rusya’da, Google’a verilen cezaların miktarı 20 desilyon doları aştı

Moskova

Rus haber ajansı TASS’a konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov, ülkede Google’a YouTube’daki bazı kanalları kaldırdığı gerekçesiyle idari para cezalarının verildiğini söyledi.

Söz konusu para cezalarının 9 ay içerisinde ödenmemesi halinde miktarın her gün iki katına çıktığına işaret eden Morozov, “Mahkeme bu cezayı iptal edemez ve Google da kararı uygulamadığı için para cezası her gün iki kat artmak mecburiyetindedir.” dedi.

Rus RBK gazetesine konuşan, Google aleyhine dava sürecini yürüten ismi verilmeyen bir avukat da Google’ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararı neticesinde ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını belirtti.

Google son yıllarda Rus devlet kanalları da dahil çok sayıda Rus kurumu ve kişiye ait kanalı YouTube’dan kaldırmıştı.

ABD merkezli şirket, Rusya'daki iştirakine de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022’de iflas süreci başlatmıştı.

Uzmanlar, Google’ın Rusya’daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye erişmesi nedeniyle, şirkete ait hizmetlere Rusya’da erişim engeli getirilebileceğini belirtiyor.

Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar iken 20 desilyon dolar bu rakamın kentilyonlarca katı anlamına geliyor.

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