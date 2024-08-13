Dolar
33.57
Euro
36.66
Altın
2,459.77
ETH/USDT
2,632.50
BTC/USDT
58,817.00
BIST 100
9,815.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya’da American Express’in lisansı iptal edildi

Rusya Merkez Bankası, American Express bankasının faaliyet lisansını iptal etti.

Emre Gürkan Abay  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Rusya’da American Express’in lisansı iptal edildi

Moskova

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, American Express’in gönüllü tasfiye kararı aldığı ve bu nedenle bankanın faaliyet lisansının iptal edildiği belirtildi.

American Express, Ukrayna savaşının ardından Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise mayısta imzaladığı kararnameyle American Express’e gönüllü tasfiye için izin vermişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Solaklığı kabul eden ailelerde büyüyen çocuklar daha mutlu olabiliyor
Dünya Meteoroloji Örgütü 30 yılın en sıcak günlerinin itici gücü olarak iklim krizini gösteriyor
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 şüpheli tutuklandı
Uluslararası siber casusluk ağı operasyonla çökertildi

Benzer haberler

Rusya’da American Express’in lisansı iptal edildi

Rusya’da American Express’in lisansı iptal edildi

UAEA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali, nükleer güvenlik açısından yangından etkilenmedi

Kamala Harris solculardan ve Müslümanlardan oy alabilecek mi?

FBI, ABD'deki seçim kampanyası danışmanlarının e-postalarının hacklendiği iddialarını soruşturuyor

FBI, ABD'deki seçim kampanyası danışmanlarının e-postalarının hacklendiği iddialarını soruşturuyor
Trump, X platformunda Elon Musk'a röportaj verdi: 5 Kasım, ülke tarihimizin en önemli günü olacak

Trump, X platformunda Elon Musk'a röportaj verdi: 5 Kasım, ülke tarihimizin en önemli günü olacak
ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet