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Ekonomi

Bozkırın topraklarına uygun hububat deneme ekimleriyle belirleniyor

Kırşehir'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesinde, bozkırın az yağışlı toprağına uygun hububat çeşitleri deneme ekimleriyle tespit ediliyor.

Serkan Güner  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Bozkırın topraklarına uygun hububat deneme ekimleriyle belirleniyor Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4'üncü büyük işletme olarak Kırşehir'de faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde, sadece Kırşehir için değil, düzensiz ve az yağış alan bozkır coğrafyası ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler için alternatif olabilecek hububat ürünlerinin ekimi gerçekleştiriliyor.

Malya Tarım İşletmesi Ziraat Mühendisi Asiye Bakırtaş, AA muhabirine, bozkır coğrafyasına ideal ürünler için çalışma yürüttüklerini, deneme ekimlerinin ardından ürünleri çiftçilere önerdiklerini ve bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Bu sezon işletme genelinde yaklaşık 65 bin 485 dekarda buğday, arpa ve yem bitkileri ekimi yaptıklarını anlatan Bakırtaş, çiftçilerin kendilerini geliştirmeleri ve doğru alternatif ürünleri kullanmaları için 10 dekardan daha fazla alanda deneme çalışmalarına da devam ettiklerini belirtti.

Bakırtaş, işletmede bozkır topraklarına uygun, verimi yüksek çeşitlerin deneme ekimlerinin yapıldığına değinerek, "Adaptasyon denememiz 22 çeşitten ve her bir deneme parseli 500 metrekareden oluşuyor. 2 çeşit bisküvilik, 14 çeşit ekmeklik, 1 çeşit makarnalık olmak üzere 17 çeşit buğday ve 5 arpa çeşidimizin denemeleri yapıldı. Arpa ve buğdayda deneme ekimleri tamamlandı." dedi.

"En doğru çeşit için denemeleri yapmaktayız"

Üreticinin verim kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakırtaş, yapılan ilk incelemede "Kıpçak", "Selamibey", ”Bezostaja", "Bozkurt", "Balkır" buğday çeşitleri ile "Burakbey", "Bozlak", "Sayım-40" ve "Misket" arpa çeşitlerinin bölgeye uygunluğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakırtaş, arpa ve diğer çeşitlerle ilgili detaylı inceleme ve raporlamanın devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bozkır toprakları kurak ve yağış az düşüyor, buna uygun farklı çeşitlerin denemesini yapıyoruz, çiftçiler için alternatif ürünleri tespit ediyoruz. Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray gibi iller için uygun denemelerdir bunlar. Bölge köylerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çiftçilerimiz gelerek denemeleri yerinde inceliyor ve bizlerden bilgi alıyor. İşletmemizdeki ziraat mühendisleri ve teknik arkadaşlarımızla deneme ekimlerini analiz edip raporluyoruz. Yağışın az ve düzensiz olduğu bozkır topraklarında bu tür denemelerin önemi oldukça yüksektir. Çiftçilerimiz için verim kaybını en aza indirebilecek, en doğru çeşit için denemeleri yapmaktayız."

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