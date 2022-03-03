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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Rus rublesinde değer kaybı hızlandı

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını hızlandırdı.

Emre Gürkan Abay   | 03.03.2022
Rus rublesinde değer kaybı hızlandı

Moskova

Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

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