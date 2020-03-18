Euro
7.09
Dolar
6.45
BIST 100
86,259.78
Altın
1,499.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Rus piyasalarında kayıplar artıyor

Rus rublesi, dolar karşısında kısa süreliğine 79'a gerilerken, kısa süre içerisinde tekrar 77 seviyesinin altına geldi.

Emre Gürkan Abay   | 18.03.2020
Rus piyasalarında kayıplar artıyor

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ve petrol fiyatlarında düşün devam etmesiyle Rus rublesi ve borsasındaki kayıplar devam ediyor.

Koronavirüs salgınına ilişkin küresel ekonomiye dair risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının tekrar düşmesiyle Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 76,9 seviyesine, avro karşısında da yüzde 2,1 düşerek 84,7'ye geriledi.

Ruble, açılışta dolar karşısında kısa bir süreliğine 79 seviyesine kadar geldi.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,7 değer kaybederek 2.182 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 4,3'ün üzerinde düşerek Ağustos 2016'dan bu yana ilk defa 894 puana kadar geriledi.

Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmaları hafifletmek için 5,5 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 1,83 gerileyerek 28,31 seviyesinden işlem görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cilt hastalarına hijyen malzemesi tahribine karşı 'nemlendirici' önerisi
Bakan Pakdemirli: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok
Aile ve Çalışma Bakanlığından kadın konukevlerine yönelik 'koronavirüs' tedbirleri
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
İtalya'daki duyarlı Türk gençlerinden ana vatana 'videolu Kovid-19' mesajı

Benzer haberler

Rus piyasalarında kayıplar artıyor

Rus piyasalarında kayıplar artıyor

Rusya'da 22 Nisan'da halk oylaması yapılacak

Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor

Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor
Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi

Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı: Rusya uluslararası hukuku çiğnedi

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı: Rusya uluslararası hukuku çiğnedi