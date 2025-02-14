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Ekonomi

Rus ekonomisinde "yumuşak iniş" hedefleniyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, büyümenin yavaşlamasının doğal bir süreç olduğunu belirterek, "Bizim görevimiz, ekonominin sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon oranlarına ulaşarak yumuşak iniş yaşamasıdır." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Rus ekonomisinde "yumuşak iniş" hedefleniyor

Moskova

Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini yüzde 21'de sabit tutma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Rus ekonomisindeki büyümenin 2024'ün son çeyreğinde hızlandığına işaret eden Nabiullina, "Enflasyonla birlikte aşırı ısınmanın önemli bir göstergesi de iş gücü piyasasıdır. İş gücü piyasasındaki açıklar devam ediyor ancak normalleşmeye başladığına dair sinyaller geliyor." açıklamasında bulundu.

Şirketlerin işe alım planlarını ve maaş artışlarını geçen yıla kıyasla azalttığını anlatan Nabiullina, 2025'e beklediklerinden daha güçlü bir iç taleple girdiklerini söyledi.

Nabiullina, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1 ila 2 büyümesini beklediklerini belirterek, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini ise yüzde 1 ila 2 aralığından yüzde 0,5 ila 1,5 aralığına çektiklerini kaydetti.

Sıkı para politikasını sürdüreceklerinin ve politika faiz oranında gerekmesi halinde artış yapabileceklerinin altını çizen Nabiullina, "Aşırı ısınma döneminden çıkarken büyümenin yavaşlaması doğal bir süreçtir. Bizim görevimiz, ekonominin sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon oranlarına ulaşarak yumuşak iniş yaşamasıdır." diye konuştu.

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