Rize-Artvin Havalimanı'nı ekim ayında 63 bini aşkın yolcu kullandı
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, ekim ayı içerisinde 63 bin 228 yolcu kullandı.
Rize
Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, ekim ayı içerisinde yurt içi 496, yurt dışı 8 olmak üzere toplam 504 uçuş yapıldı.
Havalimanından 109'u yurt dışı olmak üzere, 63 bin 228 yolcu yararlandı.
Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından itibaren geçen 5,5 aylık sürede ise toplam 474 bin 399 yolcu kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.