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Ekonomi

Rize, 5 ayda çay ihracatından 3,5 milyon dolar kazandı

Rize'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı 3 milyon 483 bin 969 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 21.06.2022
Rize, 5 ayda çay ihracatından 3,5 milyon dolar kazandı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin 5 aylık çay ihracatının yüzde 35'inin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-mayıs döneminde 1296 ton çay ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, söz konusu dış satımdan 3 milyon 483 bin 969 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, Rize'den 19 ülkeye çay ihraç edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Belçika, Ukrayna ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. İlimizden Belçika'ya 2 milyon 139 bin 843, Ukrayna'ya 317 bin 23 ve Almanya'ya da 195 bin 18 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı Senegal, Kanada, Özbekistan, Moldavya ve Arnavutluk'a da bu dönem ihracat yapıldı."

Çayın kent, bölge ve ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayan Gürdoğan, bu yıl ihracatın çok güzel rakamlarla tamamlanacağına inandıklarını ifade etti.

Gürdoğan, Türk çayının ÇAYKUR'un tanıtım çalışmalarıyla yurt dışı pazarlarda önemli konuma geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özel sektör firmalarımızın da ihracata yönlendirilmesi, çaydan daha değişik inovatif ürünler geliştirilerek markalı ürün üretimi ve ihracatının artırılması, sektör firmaları arasında da kümelenme iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla UR-GE - Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında proje hazırlanarak Ticaret Bakanlığının onayına sunuldu. Projenin onaylanması akabinde Doğu Karadeniz'de çay sektöründe faaliyet gösteren firmalarla oluşturulacak küme ile yurt dışı pazarlara açılıma önem verilerek çay ihracatının daha üst noktalara ulaşmasına yoğunlaşacağız."

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