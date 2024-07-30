Dolar
33.09
Euro
35.80
Altın
2,387.53
ETH/USDT
3,353.80
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,683.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

"Responsible/Sorumluluk Programı" kapsamında sanayicilere eğitim verilecek

Ticaret Bakanı Bolat, "Responsible/Sorumluluk Programı" kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sivil toplum kuruluşlarıyla sanayicilerin katılacağı eğitim programlarını başlatacaklarını ifade etti.

Seda Tolmaç  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
"Responsible/Sorumluluk Programı" kapsamında sanayicilere eğitim verilecek Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklanan "Responsible/Sorumluluk Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Bolat, dijitalleşme, Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil mutabakat programı, sınırda karbon düzenlemesi gibi küresel ekonominin geleceğiyle uyumluluğu ve ihracatın sürdürülebilirliğini esas alan uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Söz konusu programla ihracatçıları yeşil ve dijital dönüşüm sürecine hazırlama ve destekleme noktasında yeni bir adım daha attıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Böylece imalat sanayimizi ve ihracatçılarımızı bir üst lige, gelişmiş ülkeler ligine yükseltme, upgrade etme hedefimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda TİM, TOBB ve STK'lerle bölgesel düzeyde sanayicilerimizin katılacağı eğitim programlarını hemen başlatıyoruz. Türkiye'mizin ekonomik ve ticari kalkınması ve geleceğe hazırlanması noktasında kararlı bir şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz. Responsible/Sorumluluk Programı'nın sektörlerimiz ve ihracatçılarımız başta olmak üzere ülkemize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerileri alınacak
Diyanet'ten Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki görüntülere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Benzer haberler

"Responsible/Sorumluluk Programı" kapsamında sanayicilere eğitim verilecek

"Responsible/Sorumluluk Programı" kapsamında sanayicilere eğitim verilecek

Bakan Bolat: Hedefimiz yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı firmalarımıza yol göstermek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UND Başkanı Aras'ı kabul etti

Bakan Bolat: Ülkemizde 620 milyar dolarlık dış ticaret faaliyeti gümrüklerimizden yürütülmekte

Bakan Bolat: Ülkemizde 620 milyar dolarlık dış ticaret faaliyeti gümrüklerimizden yürütülmekte
Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının aylık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının aylık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Milli Tarama Sistemleri Projesi için imzalar atıldı

Milli Tarama Sistemleri Projesi için imzalar atıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet