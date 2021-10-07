Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,762.91
ETH/USDT
3,594.90
BTC/USDT
54,471.00
BIST 100
1,388.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Merve Özlem Çakır   | 07.10.2021
Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25, hukuk fakültelerinden mezun 20, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun 15 uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Adaylar, 8 Ekim-12 Kasım 2021 döneminde "https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Borsada çalışan ve ailelerine yönelik işlem sınırlamaları yönetmelikler ile hüküm altına alındı

Anayasa Mahkemesi, bazı kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanı kararıyla silah taşıyabilmesini hukuka uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, bazı kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanı kararıyla silah taşıyabilmesini hukuka uygun buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi