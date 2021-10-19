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Mersin’in Yenişehir ilçesinde, yolcu otobüsü ile yolcu minibüsün çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.
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Ekonomi

Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Enes Duran   | 19.10.2021
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.


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