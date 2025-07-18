Dolar
40.38
Euro
47.05
Altın
3,350.33
ETH/USDT
3,618.50
BTC/USDT
119,196.00
BIST 100
10,334.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabildiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurt dışı ödeme işlemlerinin yerelleştirildiğine, bu işlemlerin Mastercard veya Visa'nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilebildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa'nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini, kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini gösterdi. Bu doğrultuda küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamdaki incelemenin, Mastercard ve Visa'nın şema kuralları ile Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını sınırlayıp sınırlamadığını konu aldığı aktarıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağır hasarlı araçları usulsüz "change" yapan sanıklara 225 yıla kadar hapis istemi
Adıyaman'da su altı polisleri zorlu sularda daima göreve hazır
Ardahan'da, şap hastalığıyla mücadele için ekipler seferber oldu
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangınlarının yaraları sarılmaya çalışılıyor

Benzer haberler

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında şüphelilere 14 yıla kadar hapis talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları sonunda 2 iddianame hazırlandı

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslere soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslere soruşturma açtı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
ABD Eğitim Bakanlığı, yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle Michigan Üniversitesine soruşturma açtı

ABD Eğitim Bakanlığı, yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle Michigan Üniversitesine soruşturma açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet