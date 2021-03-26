Euro
9.49
Dolar
8.04
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Şenol Güneş, Norveç'le oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Qua Granite’in halka arzı 5-6 Nisan'da yapılacak

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 26.03.2021
Qua Granite’in halka arzı 5-6 Nisan'da yapılacak

İstanbul

Qua Granite şirketinin daha önce 31 Mart-1 Nisan olarak belirlenen halka arz tarihi, diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 5-6 Nisan olarak revize edildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Qua Granite’in halka arzını onayını takiben 5-6 Nisan tarihlerinde 16,46 TL fiyatla, Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzı sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa’da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak.

Halka arzda Qua Granit’in sermayesi 105 milyon TL’den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL’si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (26 Mart 2021)
Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti
Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar

Benzer haberler

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Qua Granite’in halka arzı 5-6 Nisan'da yapılacak

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı 'tam gaz' ilerliyor

Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı 'tam gaz' ilerliyor