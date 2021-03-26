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Ekonomi

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu'nda, genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi. Ergun, Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 26.03.2021
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

İstanbul

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu'nda, genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Alınan bilgiye göre, Borsa İstanbul'un bugün yapılan olağan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun seçildi.

Ergun, mevcutta Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın üstlendiği Borsa İstanbul'da, Ahmed Ali Al Hammadi yönetim kurulu üyeliğine, Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Borsa İstanbul'da diğer yönetim kurulu üyeleri Korkmaz Ergun, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997'de tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı.

Ergun, yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

24 yıllık borsa ve sermaye piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

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