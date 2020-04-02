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Ekonomi

QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım

QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı

Uğur Aslanhan   | 02.04.2020
QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım

Istanbul

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün, salgından etkilenen birey ve kurumlara destek olmak üzere bir dizi uygulamayı hayata geçirdiği, ülke ekonomisi ve sağlık sisteminin ihtiyaçları için de üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, QNB Finansbank'ın salgın ve etkileriyle mücadele için 10 milyon TL ayırdığı bildirildi.

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