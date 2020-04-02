QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım
QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı
Istanbul
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün, salgından etkilenen birey ve kurumlara destek olmak üzere bir dizi uygulamayı hayata geçirdiği, ülke ekonomisi ve sağlık sisteminin ihtiyaçları için de üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, QNB Finansbank'ın salgın ve etkileriyle mücadele için 10 milyon TL ayırdığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.