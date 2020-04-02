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Ekonomi

Çilek Mobilya'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretim tesisi bulunan Çilek Mobilya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destekte bulundu.

Sinan Balcıkoca   | 02.04.2020
Çilek Mobilya'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Bursa

Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, yaptığı açıklamada, kampanyaya 5 milyon lira nakdi bağışta bulunduklarını, bunun yanı sıra Çilek Vakfınca yardıma muhtaç 2 bin 625 aileye 23 bin 350 gıda kolisi dağıtılacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm sağlık çalışanlarının içten gayretlerini gördüklerini belirten Çilek, "Onlara takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde ve zamanında başlattığı dayanışma kampanyasının milletimize özel olan bu dayanışma ruhunu daha da artıracağına inanıyor ve Çilek ailesi olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na kişi ve kurumları bağış yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çilek Mobilya'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek