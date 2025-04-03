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Ekonomi

Putin'in "ekonomi temsilcisi" ABD'li yetkililerle görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Washington'da ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Putin'in "ekonomi temsilcisi" ABD'li yetkililerle görüşecek

Moskova

Aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin tüm dünya için önemli olduğuna işaret eden Dmitriyev, söz konusu ilişkilerin Joe Biden yönetimi tarafından yok edildiğini dile getirdi.

Dmitriyev, dünyanın farklı bölgesindeki "güçlerin" gerginliği sürdürme taraftarı olduğunu vurgulayarak, "Bu güçler, Rusya'nın yaklaşımını kasıtlı olarak çarpıtıyor, diyaloğa yönelik herhangi bir adımı rayından çıkarmaya çalışıyor, bu konuda kaynaklarını kullanmaktan geri durmuyor." yorumunu yaptı.

ABD ile ilişkilerin onarılmasına yönelik sürecin kolay olmadığını belirten Dmitriyev, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 2-3 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Washington'da toplantılar yapacağım." dedi.

Dmitriyev, Rusya ve ABD'nin yakınlaşmasından korkan bazı ülkelerin bulunduğunu da vurgulayarak, "Rusya'nın yaklaşımının gerçek bir şekilde anlaşılması, yatırım ve ekonomik alan da dahil olmak üzere yapıcı işbirliği için yeni fırsatlar yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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