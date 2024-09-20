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Ekonomi

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanacak

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, polyester elyaf ithalatında 23 Eylül'den itibaren başlamak üzere, kilogram başına birinci yıl 0,048 dolar, ikinci yıl 0,044 dolar, üçüncü yıl 0,040 dolar olmak üzere 3 yıl korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirildi.

Kararla, söz konusu eşyanın bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden ithalatının korunma önleminden muaf tutulması için tarife kontenjanı da açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, söz konusu ülkeler için toplam 16 bin 593 ton olarak belirlendi. Bu miktar, her bir ülke için 5 bin 531 tonu geçemeyecek.

Karar, 23 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Öte yandan, söz konusu karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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