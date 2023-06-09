Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,753.40
BTC/USDT
25,852.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik ekiminde maliyet dronla düşürülüyor

Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı çiftçiler, zaman ve maliyetten tasarruf etmek amacıyla dron ile çeltik ekiyor.

Emrah Akıllı  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik ekiminde maliyet dronla düşürülüyor Fotoğraf: Emrah Akıllı / AA

Çorum

Bu yıl yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay geciken çeltik ekim mesaisi, Kızılırmak'ın can verdiği topraklarda başladı. Çiftçiler, ekime hazırladıkları tarlalarında tohumları toprakla buluşturuyor.

Geçmişte elle, sonraki yıllarda ise traktörle yapılan çeltik ekimi, artık zirai dronlarla çok daha kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan Çorum'un Osmancık ilçesinde de üreticiler, "Osmancık pirinci" markasıyla dünyaya satılan pirinci yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Geçmişte gübre ve zirai ilaçlama için dron kullanan üreticiler, bu yıl çeltik ekimi için de bu yöntemi tercih etmeye başladı.

"Dronla daha kolay ve görerek işlem yapabiliyorsun"

İlçede 350 dönüm arazide çeltik yetiştiren Erdal Kanıtemiz, AA muhabirine, hava koşulları nedeniyle bu yıl çektik tohumlarının gecikmeli olarak toprakla buluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır çeltik üretimi yaptıklarını belirten Kanıtemiz, "Geçmişte çeltik ekimi için keşanlama sistemiyle tarlalar düzleniyordu. Traktörlerle gübre atılıp su verildikten sonra tohum atılıyordu. Yeni teknolojiyle tarla düzleme lazerlerle yapılıyor. Tohum ve gübre dron teknolojisiyle atılıyor. Bu da hem zamandan hem ilaçtan tasarruf sağlıyor, işçiliği kolaylaştırıyor. Verim artışına da etki edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bu yıl ekim için dronu tercih ettiklerini dile getiren Kanıtemiz, "Traktörle daha uzun süre çalışıyoruz. Dron ile yapılan ekimde yakıttan da işçilikten de tasarruf sağlıyoruz. Dron tarlaya zarar vermiyor. Traktör tekeri tarlaya bastığı için tohumu ezebiliyor ama dronla daha kolay ve görerek işlem yapabiliyorsun. Eksiklerini daha hızlı karşılayabiliyorsun." diye konuştu.

Dron operatörü Osman Kanıtemiz de ilk kez tohum ektiğini anlatarak, "Dron ile daha önce ilaçlama yapmıştık. Bunun avantajları var. Şu anda tarım arazisinde çalıştırmak için işçi bulmada sıkıntılar var. Dolayısıyla dron bize büyük avantaj sağlıyor. Dronla aynı zamanda gübre ve ilaç da atılabilecek." ifadelerini kullandı.

Ekim ve yetiştirme sürecinde birçok işin dronla yapılabildiğine dikkati çeken Kanıtemiz, "Dron ile iş hızlanıyor. Bir günde 300 dönüme yakın alan ekilebilir. Elle ekecek olsak bu kadar alan 4 gün gibi bir süre alır. Dron bize zaman olarak da avantaj sağlıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut yapılacak
Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yetiştiricilerden kurbanlık alacaklara "küpe" ve "pasaport" uyarısı

Benzer haberler

Erzurumlu çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

Erzurumlu çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik ekiminde maliyet dronla düşürülüyor

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

Şırnaklı çiftçiler ZİHA ile yapılan ilaçlamayla tasarruf sağlıyor

Şırnaklı çiftçiler ZİHA ile yapılan ilaçlamayla tasarruf sağlıyor
Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı

Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı
Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet