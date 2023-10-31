Dolar
28.29
Euro
30.02
Altın
2,006.41
ETH/USDT
1,797.30
BTC/USDT
34,338.00
BIST 100
7,569.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Ekonomi

Pfizer, Kovid-19 aşı talebinin azalmasıyla üçüncü çeyrekte zarar etti

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 ile ilgili ürünlerine talebin azalmasıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,38 milyar dolarlık zarar açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Pfizer, Kovid-19 aşı talebinin azalmasıyla üçüncü çeyrekte zarar etti

Washington

Pfizer'ın bilançosuna göre, şirketin geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 13,2 milyar dolara geriledi. Pfizer'ın geliri geçen yılın üçüncü çeyreğinde 22,6 milyar dolar olmuştu.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,6 milyar dolar kar elde eden şirket, bu yılın aynı döneminde ise 2,38 milyar dolar zarar etti.

Pfizer'ın hisse başına zararı da bu dönemde 42 sent oldu. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 1,51 dolar kar açıklamıştı.

Kovid-19 aşısı satışlarından elde ettiği gelir bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70 azalan şirketin Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Paxlovid" adlı hapın satışları da yüzde 97 düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama
İHH Genel Başkanı Yıldırım, İncirlik Hava Üssü'ne yürüme çağrısı yaptı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları güçlendirmek amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuruldu

Benzer haberler

Pfizer, Kovid-19 aşı talebinin azalmasıyla üçüncü çeyrekte zarar etti

Pfizer, Kovid-19 aşı talebinin azalmasıyla üçüncü çeyrekte zarar etti

Türk Spor Hekimliği Kongresi'nde Kovid-19'un sporculara etkisi de tartışılacak

İlaç şirketi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet